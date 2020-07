Strašne scene oluje koja je rušila sve pred sobom – čak i ljude (video)

Veliki broj ljudi je poginulo u Brazilu usled ciklona koji je pogodio južne delove, ali i eksplozivne citogeneze, meteorološkog fenomena poznatog i kao ciklon-bomba koji se dogodio u državi Parana. Oluja, sa vetrovima brzine od 120 kilometara na sat, nosila je drveće, krovove, čak i ljude.

Eksplozivna ciklogeneza je meteorološki fenomen koji se drugačije naziva i meteorološka ili ciklon bomba, prenosi RT.

Prilikom formiranja „ciklon bombe“ dolazi do naglog pada pritiska u središtu ciklona.

​Na internetu su objavljeni snimci koji pokazuju punu snagu eksplozivne ciklogeneze u Kuritibi i ostatku Parane, gde je poginulo troje ljudi.

​Oko 193.000 ljudi ostalo je bez električne energije u toj državi, a desetine kvartova bez vode.

​Zabeleženo je više od 500 stabala ili krupnijih delova zgrada koji su pali.

​Temperatura je za samo 45 minuta pala za devet stepeni, a vetrovi su dostizali brzinu i do 120 kilometara na sat.

​Kako je objavio Tanjug, u susednoj brazilskoj državi Santa Katarina poginulo je devetoro ljudi, a dvoje se vode kao nestali.

Više od 700.000 ljudi ostalo je bez struje u toj saveznoj državi.

Fiquei impressionada com este vídeo que eu recebi no WhatsApp. O ciclone arrancou uma árvore na Rua Fúlvio Aducci, no bairro Estreito, em Florianópolis. pic.twitter.com/VrVjwnr8UH

— 🌶Fernanda Amaral🌶 (@FeAmaral_online) June 30, 2020