Katastrofalan požar na severu Kalifornije: Snimci poput apokalipse (video, foto)

Zbog šumskog požara koji se brzo širi na severu Kalifornije, naređena je evakuacija više desetina hiljada ljudi.

Ugroženo je nekoliko sela, a uspaničeni stanovnici pritrčavali su u pomoć susedima koji su morali da se probijaju kolima kroz plamen kako bi pobegli, prenosi AP. Nije poznato da li ima povređenih ili nastradalih.

YIKES! Fire whirl seen tonight from the wildfires in Paradise, California. Video via @LauraAnthony7 #CampFire #CAwx pic.twitter.com/ISVy5sMGGk

Policija okruga Bjut Kaunti kaže da evakuacija važi za ceo gradić Paradiz koji ima 27.000 stanovnika, i nalazi se na skoro 300 kilometara severoistočno od San Franciska.

Lokalni šerif rekao je da vlasti pokušavaju da spasu što više ugroženih građana. Evakuisani su svi pacijenti iz lokalne bolnice i prebačeni u susedna mesta.

Iz vatrogasne službe navode da širenju vatra pogoduje jak vetar, suvo rastinje i mala vlaga.

Iznad Paradiza i okolnih mesta nadvio se gust sivi dim koji se može videti kilometrima daleko.

Zatvorena je obližnja deonica autputa, a nacionalna meteorološka služba izdala je crveno upozorenje na opasnost od požara u mnogim delovima Kalifornije.

#BREAKING: The town of Paradise, California (Population 26,682) has been wiped out due to the #CampFire

Images courtesy of @CBSSacramento pic.twitter.com/a44tMnVuGN

