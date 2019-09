Stravičan zločin: Ubio suprugu i četvoro dece, njihova tela čuvao nedeljama (foto, video)

Majkl Džouns, 38-godišnjak sa Floride, optužen je za ubistvo svoje suprugu i četvoro dece. Kako se navodi u optužnici, muškarac je tela ubijenih članova porodice skrivao nekoliko nedelja, a onda ih odvezao u susednu državu Džordžiju i bacio.

Deputies "smelled a foul odor" coming from Michael Jones' van. That’s where they found his missing wife’s body. Jones later led police to the remains of their four young children. https://t.co/FSROs6rVNt #FOX59morning

— FOX59 News (@FOX59) September 17, 2019