Stravični prizori iz Nemačke i Belgije, više od 60 stradalih u poplavama (video)

Više od 60 osoba je poginulo, a više desetina se vodi kao nestalo nakon što su poplave u Nemačkoj i Belgiji pretvorile ulice i potoke u opasne bujice, koje su sa sobom nosile automobile i izazvale urušavanje zgrada.

Vlasti u saveznoj nemačkoj državi Severna Rajna-Vestfalija saopštile su da je poginulo najmanje 30 osoba, dok savezna država Rajna-Palatinat, na jugozapadu Nemačke, prijavila 28 žrtava.

Belgijski mediji prenose da je u toj zemlji poginulo osam osoba.

Jedno od najteže pogođenih nemačkih sela je Šuld, gde se nekoliko kuća urušilo, a traga se za više desetina ljudi, prenosi AP.

Spasilačke operacije otežavaju blokirani putevi i prekidi u telefonskoj i internet mreži širom Ajfela, lanca planina srednje visine na zapadu Nemačke.

At Least 44 Killed in 'Catastrophic' Floods in Germany; 2 Die in Belgium Storms across parts of western Europe in recent days caused rivers and reservoirs to burst their banks, resulting in flash floods as rain-soaked soil failed to absorb any more water. https://t.co/09nZ221ftX — Amrita Bhinder 🇮🇳 (@amritabhinder) July 15, 2021

Pojedina sela pretvorena su u ruševine pošto stare kuće od cigle i drveta nisu mogle da se izbore sa iznenadnim naletom vode, koja je nosila drveće i druge otpatke dok je tekla uskim ulicama.

Više desetina ljudi spaseno je sa krovova svojih kuća uz pomoć čamaca na naduvavanje i helikoptera, a stotine vojnika raspoređeno je kako bi pomogli u pokušajima spasavanja.

„Nikada do sada nismo videli ovakvu katastrofu“, rekao je premijer pokrajine Rineland-Palatinat Maluz Drejer.

U Belgiji se reka Vezdre izlila, a voda je protutnjala ulicama Pepinstera, u blizini Lijeza, gde se dogodila nesreća tokom spasilačke akcije vatrogasaca, kada se mali brod prevrnuo, a tri starije osobe nestale.

#BREAKING: Severe flooding and landslides hit Sauerland area of German state of North Rhine-Westphalia; firefighter confirmed dead in Altena: WDR broadcaster pic.twitter.com/c0bgGpV4s5 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 14, 2021

Kancelarija tužilaštva saopštila je da je nekoliko tela pronađeno u Vervjeu, ali nije mogla da potvrdi navode lokalnih medija da su poginule četiri osobe.

Glavni autoputevi preplavljeni su u južnim i istočnim delovima zemlje, a železnička služba je saopštila da je sav saobraćaj obustavljen.

U Liježu, gradu od 200.000 stanovika, izlila se danas reka Meza, a gradonačelnik je zamolio ljude koji žive u blizini da se premeste na viši teren.

Widespread flooding has hit eastern #Germany after severe thunderstorms passed over the region.

Storms already delivered large amounts of rain regionally on Tuesday. And the continued on Wednesday. Other parts of #Europe also affected by heavy rains. Read https://t.co/3QEqTqOAMU pic.twitter.com/6C3B6Dj87i — Weather & Radar USA (@WeatherRadarUS) July 14, 2021

Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je šokirana nesrećom i patnjom ljudi u pogođenim oblastima.

„Šokirana sam katastrofom i time da mnogi ljudi u pogođenim oblastima pate“, rekla je ona, a objavio je na Tviteru njen portparol Štefan zajbert.

Armin Lašet, kandidat za novog kancelara Nemačke rekao je da je situacija alarmantna. U akciji spasavanja uvčestvuju i helikopteri

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen obavezala se da će pomoći onima koji su pogođeni poplavama.

„Moje misli su sa porodicama žrtava razornih poplava u Belgiji, Nemačkoj, Luksemburgu i Holandiji i onima koji su izgubili domove“, navela je na Tviteru predsednica EK, dodajući da je EU spremna da pomogne.

Poslednjih dana oluje širom zapadne Evrope prouzrokovale su izlivanje reka, što je rezultiralo brzim poplavama tokom noći, jer kišom natopljeno zemljište nije uspelo da upije više vode.

Pun obim štete u regionu još nije u potpunosti jasan, pošto su mnoga sela ostala odsečena zbog poplavnih voda i klizišta.

Mnoge žrtve su otkrivene tek nakon što su poplavne vode počele da se povlače.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.