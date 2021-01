Sud odbio žalbu porodice Libijca okrivljenog za Lokerbi

LONDON – Porodica Libijca Abdela Baseta al-Megrahija, jedine osobe koja je proglašena krivom za bombaški napad na avion iznad Lokerbija 1988. godine, u kojem je poginulo 270 ljudi, nije uspela da poništi njegovu osudu nakon što je danas izgubila na škotskom sudu za posthumnu žalbu.

Megrahi, libijski obaveštajni službenik koji je umro 2012. godine, doživotno je zatvoren 2001. godine, nakon što je proglašen krivim za ubistvo 243 putnika, 16 članova posade i 11 stanovnika Lokerbija u najsmrtonosnijem militantnom napadu u istoriji Britanije, podseća Rojters.

Pet sudija u Krivičnom sudu u Škotskoj odbilo je danas žalbu na njegovu osuđujuću presudu, javlja agencija.

Megrahijev sin Ali rekao je da je porodica slomljena zbog presude i naložio je njihovom pravnom timu da pokrene žalbu na Vrhovnom sudu Velike Britanije, navodi se u saopštenju advokata porodice Megrahi.

„On insistira na očevoj nevinosti i odlučan je da ispuni obećanje koje je dao da će očistiti svoje ime i ime Libije“, rekao je Anvar.

Let 103 kompanije Pan Am miniran je iznad škotskog grada Lokerbija u decembru 1988. godine na putu od Londona do Njujorka, a u njemu su uglavnom putovali Amerikanci koji su se vraćali kući za Božić.

Posle višegodišnjih prepirki i sankcija protiv Libije, Megrahiju i drugom čoveku Al-Aminu Kalifi Fahimi suđeno je 2000. godine u Holandiji po škotskom zakonu. Megrahi je osuđen na doživotnu robiju, sa minimalnim zatvorom od 27 godina, dok je Fahima proglašen nevinim.

Megrahi, koji je negirao umešanost u napad, umro je u Libiji 2012. godine nakon što ga je škotska vlada pustila na slobodu tri godine ranije nakon dijagnoze terminalnog karcinoma prostate.

Bivši libijski lider Moamer Gadafi prihvatio je odgovornost svoje zemlje za bombaški napad 2003. godine i platio odštetu porodicama žrtava, ali nije priznao da je lično naredio napad.

Međutim, Megrahijeva porodica i neki rođaci škotskih žrtava uvek su sumnjali u njegovu krivicu i kažu da istina tek treba da se sazna.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.