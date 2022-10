Suđenje u predmetu Dobrovoljačka odloženo drugi put

SARAJEVO – Početak suđenja u predmetu “Dobrovoljačka”, koje je zakazano za 19. oktobar, drugi put je odloženo, ovog puta zbog ranije preuzetih obaveza tužioca, iako je, tvrde iz Tužilaštva, Sud BiH bio blagovremeno o tome obavešten.

„Početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu koji se vodi protiv optuženih Ejupa Ganića i drugih je odložen je za 26. oktobar u 13 sati, zbog obaveze postupajućeg tužioca da u periodu od 17. oktobra do 20. oktobra prisustvuje XV stručnom savetovanju tužilaca u Neumu”, rečeno je za banjalučke “Nezavisne novine” u Sudu BiH.

Iz Tužilaštva su Nezavisnim saopštili da su još 7. oktobra uputili dopis Sudu kojim je predložilo da se početak glavnog pretresa ne zakazuje u periodu od 17. oktobra do 20. oktobra zbog ranije preuzetih obaveza postupajućeg tužioca, a pre nego što je zaprimljen poziv Suda kojim se početak glavnog pretresa zakazuje za 19. oktobar.

Nezavisne napominju da se ove dve pravosudne institucije nalaze na istoj adresi u Sarajevu, gradu u kojem je u Dobrovoljačkoj ulici zločin počinjen pre pune tri decenije.

Optužnica u ovom slučaju potvrđena je protiv Ejupa Ganića, tadašnjeg člana Predsjedništva RBiH, Zaima Backovića, kao člana operativnog Štaba Teritorijalne odbrane (TO) RBiH, Hasana Efendića, kao komandanta Republičkog štaba TO BiH, Hamida Bahta kao komandanta Opštinskog štaba TO Stari grad Sarajevo, te Fikreta Muslimovića, kao načelnika bezbednoti u Republičkom štabu TO BiH.

Optuženi su i Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik Štaba MUP-a RBiH, Bakir Alispahić kao načelnik Centra službi bezbednosti Sarajevo i član Štaba MUP-a RBiH, Enes Bezdrob, kao načelnik SJB Stari Grad, Ismet Dahić kao komandir Policijske stanice Stari Grad i Mahir Žiško kao načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina.

Ročište je ranije bilo zakazano za 21. septembar, ali je otkazano zbog suspenzije jednog člana sudskog veća.

(Tanjug)

