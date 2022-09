Suđenje za teroristicki napad od 18. oktobra

BEČ – Suđenje šestorici muškaraca, koji su optuženi da su znali za planove izvršenja terorističkog napada, koji je sproveo Austrijanac albanskog porekla Kejtim Fejzulaj 2. novembra 2020., počeće 18. oktobra, saopšteno je u Beču.

Dugo je policija smatrala da je Fejzulaj važio kao usamljeni izvršilac napada, koji je potresao Austriju, koja je do tada važila kao bezbedna zemlja.

Istragom je policija došla do šestorice muškaraca koji su optuženi da su omogućili, olakšali, obezbedili ili na neki drugi način podržali izvršenje terorističkog napada.

Od šest optuženih, pet se još nalazi u istražnom zatvoru.

Dvoje ljudi je posetilo teroristu neposredno pred izvršenje terorističkog napada.

Jedan je nabavio oružje teroristi, a drugi je bio zadužen, kako se smatra, za planiranje i obuku za baratanje oružjem.

Druga osoba je izabrala metu, a šesta se vodi kao saučesnik.a

Fejzulaj je, u svom krvavom piru, ubio 13 osoba, i ranio više od 20 lica.

Devet minuta on je šetao ulicama centra Beča i nasumično pucao na sve ljude na koje je nailazio, a taj deo grada bio je 2.novembra prepun pošto je to bilo poslednje veče pred novi lokdaun zbog korone.

Mnoge osobe i dan danas imaju psihičke posledice zbog preživljenog terorističkog napada.

Policija, koja se vrlo brzo našla na mestu zločina, je uspela da ubije teroristu, a nakon toga krenula je potraga za mogućim saučesnicima.

Brzo se došlo do zaključka da je on bio „terorista samotnjak“, ali je detaljnija istraga dovela do drugih optuženih.

