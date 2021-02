Susret Vučić Makron prekretnica u odnosima dve zemlje

NOVI SAD – Politički analitičar Nemanja Starović posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Parizu i susret sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, ocenjuje kao svojevrsrnu prekretnicu u odnosoma dve zemlje.

On kaže da je reč o još jednom koraku u izgradnji strateškog partnerstva između dve zemlje i prodoru Srbije na polju evropskih integracija, ali i rešavanju pitanja Kosova i Metohije.

„Susret dva predsednika važan je zbog vremena u kojem dolazi. A znamo da se nalazimo u vreme pandemije kada se odnos snaga na evropskom kontinentu brzo i dramatično menja. Pokazala se ispravnom odluka Francuske, doneta pre 2-3 godine, da obnovi istorijsko prijateljstvo i savezništvo sa Srbijom“, smatra Starović.

On za Tanjug ističe da Francuska Srbiju smatra „pogodnom odskočnom daskom“ za povratak na region zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope i u ekonomskom i u političkom smislu.

Kako kaže, glavna tema razgovora je bio problem Kosova i Metohije i skreće pažnju na to da je „Makron je insistirao na potrebi kompromisnog rešenja i za inovativnog pristupa rešenju koje će biti prihvatljivo za obe strane.

„To drastično odstupa od rigidnog i dogmatičnog pristupa nemačke diplomatije kojem će verovatno biti sklona i nova američka administracija Džozefa Bajdena“, smatra Starović .

On dodaje da je, u takvim okolnostima, kada se, kako kaže, možemo naći na udaru „združenih pritisaka Berlina i Vašingtona“, snažnije učešće francuske diplomatije od koristi, da bismo se tim i takvim pritiscima oduprli.

Na pitanje kako gleda na Makronovo apostrofiranje zajedničke uloge Nemačke i Francuske po pitanju KiM i podršku evropskom pregovaraču u dijalogu BG-PR Miroslavu Lajčaku, Starović odgovara da Makron jeste istakao podršku Francuske Lajčaku, ali da ona znači i „potrebu da Lajčak kao specijalni izaslanik šefa evropske diplomatije, Žosepa Borelja, uzme u obzir i stavove zvaničnog Pariza prilikom nastavka svog delovanja“.

Starović ističe da će ono po čemu će svakako ova poseta biti upamćena jeste dogovor o primeni nove metodologije pristupa Srbije EU.

„Budući da je upravo Francuska bila ta koja je lansirala ideju o novoj metodologiji te da je Srbija prva od država koje se nalaze u pristupnom procesu, a koja je prihvatila tu metodologiju, ona će biti primenjena na našem primeru po prvi put“, kaže Starović.

On pojašnjava da će tako Srbija otvaranjem i zatvaranjem „čitavih pregovaračkih klastera“ biti u prilici da ostvari ono što se naziva sektorskim pristupom EU.

Kako kaže, u momentu zatvaranja svakog od pregovaračkih klastera građani Srbije i privreda će imati mogućnost da pristupe kohezivnim i strukturalnim fondovima EU, kao što to čine i države – punopravne članice EU.

Kada je u pitanju ekonomija, Starović napominje da je nastavak ekonomskog prisustva Francuske i francuskih investicija za Srbiju veoma važan uz zaključak da će jedan od rezultata posete biti i ubrzanje realizacije „megaprojekta“, izgradnje dugočekanog beogradskog metroa.

(Tanjug)

