Sutra promenljivo oblačno i toplo do 26 C, mestimično kiša

BEOGRAD – U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 9 na jugu do 16 stepeni na severu, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Vetar slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno i toplo, u toku dana povremeno sa kišom.

Najniža temperatura od 14 do 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Vetar slab do umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni.

U Srbiji u petak iznad većeg dela promenljivo, toplo i uglavnom suvo. U petak na severu, a u subotu iznad cele teritorije promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U nedelju iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, a promenljivo oblačno će se zadržati na jugoistoku i jugu sa kišom. U nedelju uveče novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Do četvrtka, 6. oktobra, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima sa retkom pojavom kiše ili pljuska sa grmljavinom. Potom do subote toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 25 do 30 stepeni, od nedelje postepeno hladnije.

(Tanjug)

