Tajfun Čantu povredio šest ljudi na zapadu Japana

TOKIO – Najmanje šest ljudi je povređeno nakon tajfuna Čantu koji je pogodio zapadne regije Japana.

Čantu se kreće danas ka istoku zemlje, a ocekuje se da će tokom dana oslabiti do tropskog ciklona, piše Kjodo.

Japanska meteorološka agencija upozorila je na rizik od klizišta, poplava i visokih talasa, posebno u severnim i severoistočnim delovima zemlje.

Tajfun se u petak nasukao na jugozapadnom ostrvu Kjušu i pomerio se istočno pre nego što je pogodio regione Šikoku i Kinki.

U Kjušu je povređeno pet ljudi od olujnog vremena, saopštili su spasilački radnici, a prema snabdevaču Kjušu Elektrik Pouer , oko 7.000 domaćinstava je bilo bez struje u jednom trenutku.

U Mihami, u prefekturi Vakaiama, Čantu je danas razneo crep sa oko 50 kuća, a jedan tinejdzer je povređen od razbijenog stakla sa prozora, saopštila je lokalna vlast.

U regionu Takai se očekuje do nedelju ujutru padavine do 250 milimetara, a u oblastima oko Tokija do 180 milimetara.

(Tanjug)

