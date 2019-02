Tajne oružanih remek-dela: Rusi su napravili ČUDO!

Kako će Amerika odgovoriti na ruske hipersonične rakete? Kuda ide američko-ruska trka u naoružanju? O tome je u emisiji „Na nišanu Lazanskog“ govorio prof. dr Momčilo Milinović sa Katedre za naoružanje Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je, u govoru Dumi, poslao neobičnu poruku, kaže Milinović, koju nije primetio niko drugi osim časopisa „Global sikjuriti“ — to je da će „avangard“ biti montiran na „sarmat“ umesto na „rubež“, čime je greška u ciljanju smanjena na svega 15 metara.

Ključno je što „sarmat“ na 500. kilometru počinje da izbacuje 19 hipersoničnih projektila, kaže Milinović.

Ceo projekat „avangard“ je prošle godine, dok je bio u stanju testiranja, bio zaodenuta tajnom, dodaje on. Osnovno pitanje bilo je kako se „avangardom“ upravlja, s obzirom da „jaše“ na plazmi.

Prošle godine sumnjalo se u preciznost „avangarda“, s obzirom da nema upravljačke organe. Međutim, postavljen na „sarmat“, „avangard“ je u mogućnosti da menja kurs do 6.000 kilometara bočno, a visinu od najveće do najmanje.

Putin je naglasio da je „avangard“ delo mladih inženjera, koji su, kako je rekao, rasli zajedno sa projektom, kaže Milinović.

„Dakle, u takvom konceptu, on Americi otvoreno preti da će da im polupa silose. Međutim, opet počinjem da sumnjam u njegove reči — mislim da će on to da stavi i na ’rubež‘. Da će da čuva i granicu sa time i da je to pretnja ovima — nemojte da se igrate po Evropi, znate li da imamo i ’rubež‘, koji ima četiri ’avangarda?‘“, objašnjava Milinović.

Govoreći o raketi „cirkon“, Milinović naglašava da ovu raketu pokreće pastasto gorivo, koje kruži i hladi celu raketu, tako rashlađena raketa ulazi u reakciju razgradnje najtežeg ugljovodonika dekalina. Da bi zadržala potisak, raketa može da leti maksimalnom brzinom od 7,6 maha, što su ruski inženjeri tačno proračunali, navodi Milinović.

„Cirkonom“ će biti naoružane ruske atomske krstarice „Petar Veliki“, „Admiral Nahimov“ i „Admiral Lazarov“, kao i nuklearne podmornice klase „jasen“.

„’Cirkon‘ ima ablativni sloj, koji oko sebe stvara istu zaštitnu plazmu kao i ’avangard‘. Plazma je stvorena od ablativnog materijala na takvoj frekvenciji da potpuno apsorbuje radarski signal i ne vidi se. I ona je, defakto, zbog leta u vlastitoj plazmi STELT“, objašnjava Milinović na koji su način ruski inženjeri rešili pitanje ranjivosti „cirkona“.

„Cirkon“ koji pogodi cilj uopšte ne liči na onaj koji je poleteo, dodaje on.

„To je sve ablirano, ali ablativni sloj je tako postavljen da ima posebne spiralne vrtloge koji se odvajaju na specijalan način, tako da unište frekvenciju radarskog osmatranja. Rusi su napravili čudo. Nisam fizičar i ne smem da se puno upetljam u pitanje frekvence plazme, ali kolege su mi rekle, kada sam ih pitao možemo li da napravimo plazmu koja apsorbuje radarski signal, da ima prostor za to. Zna se kako se to radi“, navodi Milinović.

„Cirkon“ i „avangard“ su, prema Milinovićevim rečima, remek-dela, pokloni ruskom narodu, jer su tako koncipirana da će proći najmanje 15 godina dok druge sile budu dostigle tu tehnologiju.

Premda se u SAD vrše opsežna istraživanja, Amerikanci kasne sa operativnom upotrebom plazme. Milinović američko kašnjenje objašnjava time da je ruska vojska, kako kaže, komandant istraživanja, dok je američka vojska kupac od raznih privatnih istraživačkih kompanija.

Iako će se operativne sposobnosti ruske mornarice znatno poboljšati kada brodovi i podmornice budu naoružani „cirkonom“, mornarica ipak neće postati nosilac ruske borbene moći, smatra Milinović. Ruska vojska se, prema njegovom mišljenju, nikada neće odreći od svog kopnenog raketnog korpusa.

Amerika je uvidela da su Rusi postali apsolutni gospodari na kopnu — što se tiče gađanja, niko ne može da pobegne od onoga što Rusi mogu da ispale, kaže Milinović. Međutim, SAD se okreće kosmosu kao polju u kome će razvijati novo oružje.

Izjava američkog predsednika Donalda Trampa, data pre godinu dana, da se Amerike ne tiču hipersonični projektili i da ova zemlja cilja na Mars, značila je, prema Milinovićevim rečima, izlazak američke vojske u kosmos. U julu prošle godine Tramp je izjavio da će formirati kosmičke snage, a kosmos kao polje američke vojne moći pojavljuje se u svim strateškim dokumentima usvojenim u Trampovom mandatu.

Nepoznanica je šta Amerika namerava da uradi, s obzirom da nijedan dosadašnji sistem antiraketne odbrane nije primenjiv u svemiru. Ono što Milinović prognozira je, kako kaže, sasvim nova teorija bezbednosti.

Milinović citira reči Laure Grego, predsednice američkog udruženja fizičara, prema čijim je rečima gađanje iz kosmosa veoma težak zadatak.

Prva teškoća je isuviše kratko vreme za koje treba naći neprijateljsku raketu, naciljati je i pogoditi je — raketi je potrebno između 3,5 i 4,5 minuta da pogodi cilj, a to iz svemira nije moguće.

Drugo, da bi Amerika pratila celu teritoriju Zemlje iz svemira, potrebno joj je minimum oko 1600 satelita. Takav projekat koštao bi 283 milijarde dolara, navodi Milinović.

(Sputnjik)