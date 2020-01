Teroristu zbog težine vozili u tovarnom delu pik-apa

BAGDAD – Član terorističke organizacije Islamska država Abu Abdul Bari uhapšen je u Mosulu i ništa ne bi bilo posebno zanimljivo da on ne spada u verovatno najteže teroriste sveta pošto je težak više od 250 kilograma.

Abu Abdul Bari poznat i kao Šifa al-Nima je toliko težak da su iračke specijalne snage sigurnosti u pritvor morale da ga prevedu u tovarnom prostoru pik-apa.

Kako navode irački mediji, on je istaknuti član IS koji je u na vrhunca moći terorističke organizacije propovedao likvidiranje obrazovanih ljudi i islamskih naučnika koji se nisu slagali sa filozofijom IS.

On je takođe optužen za bombaški napad na jednu džamiju.

„On je odgovoran za ubijanja muškaraca, žena i dece. Ova životinja je silovala i ubijala“, rekao je Macer Giford, jedan od boraca koji je učestvovao u oslobađanju Rake, preneo je portal Klix.ba.

Mnogi se na druđtvenim mrežama pitaju kako je moguće da je uopšte uspeo da se krije toliko dugo nakon pada paradržave koja je sejala smrt, a bilo je predloga da on bnude pogubljen, s obzirom da je u Iraku još na snazi smrtna kazna.

(Tanjug)