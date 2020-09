TikTok odbacuje optužbe SAD o problemu bezbednosti

Kineska aplikacija TikTok osudila je danas američku odluku da zabrani njene operacije u SAD, navodeći da je dala sve garancije oko poštovanja američkih korisnika.

„Ne slažemo se sa odlukom Ministarstva trgovine i razočarani smo što od nedelje blokiraju skidanje novih aplikacija i zabranjuju upotrebu aplikacije TikTok u SAD od 12. novembra“, rekla je portparolka za Frans pres.

Američko Ministarstvo trgovine objavilo je da će od nedelje kineske aplikacije TikTok i ViČet biti zabranjene u američkim prodavnicama za aplikacije ili platformama, zato što prema oceni predsednika Donalda Trampa one prete nacionalnoj bezbednosti i mogu biti upotrebljene da prenesu podatke Kini.

ViČet se praktično zatvara u SAD u nedelju ali će ljudi koji imaju TikTok moći još da ga koriste do 12. novembra do kada bi aplikacija morala da podnese dodatne garancije o bezbednosti, a ako to ne uradi biće definitivno zatvorena u SAD.

Portparolka TikToka je rekla da su se oni u svom predlogu američkoj administraciji već obabvezali na „nivou bez presedana“ na dodatnu transparentnost i odgovornost, daleko više od onoga što su druge aplikacije spremne da rade.

Ona je ukazala na mogućnost da treća strana radi provere, da proverava bezbednost kodiranja i na dozvoljen nadzor američke vlade.

Pored toga američka tehnološka kompanija će biti zadužena za održavanje i upotrebu mreže TikTok u SAD, što bi obuhvatilo sve usluge i podatke koji se odnose na američke korisnike, rekla je portparolka. Ona je rekla i da se mreža obavezala da zaštiti privatni život korisnika.

Naglasila je da će kineska grupa nastaviti da osporava „nepravedni“ izvršni dekret koji je u avgustu doneo predsednik Donald Tramp.

Početkom avgusta predsednik Tramp postavio je ultimatum TikToku koji optužuje za industrijsku špijunažu za račun Pekinga, mada nije dao opipljive dokaze za to. On je dao matičnoj grupi Bajtdens (ByteDance) do 20. septembra da preda operacije TikTok na američkom tlu nekoj američkoj firmi.

Pregovori koji bi uključili kalifornijsku grupu Orakl i moguće Volmart su u toku.

(Beta)

