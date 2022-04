Timonije: Očekujemo da Crna Gora bude efikasan saveznik

PODGORICA – Očekujemo da Crna Gora bude mali, ali efikasan saveznik, izjavio je danas ambasador Francuske u Podgorici Kristijan Timonije.

„Znamo da postoji nova generacija političara na koje možemo da računamo. Treba im dati priliku, ima ih i u opoziciji i u većini“, rekao je Timonije u emisiji „Fokus“ na TVCG.

Komenatrišući izbor nove vlade, francuski ambasador je kazao da, kako je naveo, „imamo sreću da imamo ‘živu’ crnogorsku demokratiju, sa svojim kontradiktornostima i unutrašnjom borbom“.

„Važno je da se vaš politički sistem polako integriše u evropski sistem“, dodao je on.

Timonije je poručio da Crna Gora ne sme da dozvoli da je sa evropskog puta odvuku unutrašnje svađe i lični rivalitet.

„Nastavite na tom putu, mnogo toga još treba da se uradu u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, i treba preuzeti sve neophodne mere vezano za aktuelnu međunarodnu krizu“, istakao je on.

Potrebno je nastaviti evropsku izgradnju i zajednički i efikasno reagovati na krize na globalnom nivou, istakao je ambasador Francuske. On je rekao da su rezultati nedavnih izbora u Francuskoj veoma važni.

Timonije je naglasio da je privilegija demokratije da društvo može da nastavi da živi sa podelama, jer su one sastavni deo političkog života. Kako je rekao, francuski ustav ne dozvoljava više od dva uzastopna mandata na čelu države.

Kako je podvukao, francuski predsednik Emanuel Makron jasno je poručio da treba osnažiti evropsku izgradnju i zajednički efikasno reagovati na krize.

Govoreći o predstojećem samitu NATO u Madricu, Timonije je rekao da će tada biti doneta zajednička deklaracija EU i NATO i zajednički dogovor na globalne izazove.

Ambasador smatra da je Balkan važan, te da to ne treba da bude prostor za nove svađe i, kako je naveo, „manipulacije od strane Rusije“.

(Tanjug)

