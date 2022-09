Tirana: Proterane iranske diplomate spalile dokumenta

TIRANA – Iranske diplomate spalile su rano jutros u Tirani dokumenta pre nego što su napustile Albaniju koja je odlučila da zamrzne diplomatske odnose sa Teheranom zbog nedavnog sajbernapada.

Rojters navodi, pozivajući se na svedoke, da su zaposleni u iranskoj ambasadi bacali dokumenta u zarđalo bure, dok je vatra osvetljavala zidove trospratne zgrade diplomatske misije.

Albanski premijer Edi Rama rekao je juče u video obraćanju da je naložio iranskom diplomatskom osoblju da zatvori ambasadu i napusti zemlju u roku od 24 sata.

Rama je rekao da je sajber-napad koji je izveden u julu mogao da dovede do paralisanja javnih služvi, brisanja digitalnih sistema i upada u državne zapise, kao i do krađe vladine elektronske pošte, što bi dovelo do haosa i ugrozilo bezbednost zemlje.

SAD su optužile Iran za napad na Albaniju, članicu NATO i najavile „dalje akcije kako bi Teheran odgovarao za pretnje bezbednosti američkog saveznika“.

Iran je oštro osudio odluku Albanije da prekine diplomatske odnose sa Teheranom, odbacujući razloge za taj potez kao neosnovane tvrdnje.

Hakerski napad prošlog meseca izazvao je paniku u albanskim javnim službama, čiji su internet servisi bili blokirani danima.

(Tanjug)

