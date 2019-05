Tragedija na Dunavu: 7 žrtava, najmanje 19 nestalih u sudaru turističkih brodova (video)

Troje ljudi je poginulo dok se 16 vodi kao nestalo kada se turistički brod sudario sa drugim brodom u Dunavu u blizini centra Budimpešte, javila je državna televizija.

Na turističkom brodu su, kako prenosi AP, bila 32 putnika i člana posade u trenutku kada se dogodila nesreća nedaleko od zgrade mađarskog Parlamenta.

UPDATE — 3 dead, 16 missing after Hungarian sightseeing boat capsizes and sinks on the Danube https://t.co/AUTxPgzjqc pic.twitter.com/6V7eEURivR

Državna televizija je javila, pozivajući se na saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova, da su na brodu većinom bili turisti iz Azije, kao i da je jedna osoba nakon spasavanja uspešno reanimirana.

#BREAKING Budapest, Hungary tourist boat sinks update :

3 have died 16 are missing and 15 have been rescued so far.

Video of the emergency services at the scene. #Budapest #Hungary

Video Credit : Luc Van Lommelpic.twitter.com/bkLxzEnE5A#Budapest #Hungary

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) May 29, 2019