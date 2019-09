Tragedija na moru: Nekoliko mrtvih, 29 nestalih u požaru na brodu (foto)

Nekoliko ljudi je poginulo, a 29 je nestalo nakon požara na brodu za komercijalno ronjenje nedaleko od obale južne Kalifornije, saopštili su zvaničnici.

Obalska straža SAD saopštila je da su pronađena četiri tela u blizini ronilačkog broda koji se zapalio kod kalifornijske obale. Na brodu se u trenutku izbijanja požara nalazilo na desetine ljudi.

Poručnik Metju Krol iz Obalske straže SAD izjavio je za AP da su tela koja su pronađena imala povrede koje ukazuju na davljenje.

Nastavlja se potraga za ostalih 29 osoba koje su se nalazile u brodu „Konsepšn“, a koji se zapalio dok je bio usidren kraj ostrva Santa Kruz, oko 140 kilometara od Los Anđelesa.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) September 2, 2019