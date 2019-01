Tragična sudbina roditelja iz Malage koji su za dve godine ostali bez dvojice sinova (foto)

Spasioci u Španiji su nakon velike potrage za dečakom koji je pao u bunar pronašli njegovo telo, objavile su vlasti, a prenosi BBC.

Moments like this empty life of any meaning.

They lost their little ones, Oliver and #Julen in less than two years.

We can only hope they are running around together, smiling somewhere.

Descansen en paz, little angels ❤️ pic.twitter.com/KvaN7mfjO8

— music4dreamers (@music4dreamers) January 26, 2019