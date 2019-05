Tramp izrazio žaljenje što Izraelci moraju ponovo na izbore

Predsednik SAD Donald Tramp je danas izrazio žaljenje što premijer Izraela Benjamin Netanjahu nije uspeo da obrazuje vladajuću koaliciju, pohvalivši ga kao „dobrog momka“.

Novinari su Trampa pre polaska u Kolarado Springs zamolili da komentariše političku situaciju u Izraelu, gde će se 17. septembra ponovo održati parlamentarni izbori, drugi put za manje od pola godine.

„Šteta je što se dogodilo u Izraelu. Izgledalo je kao potpuna pobeda za Netanjahua, koji je dobar momak, on je dobar momak. I sada su se vratili u fazu izbora. To je jako loše. Jer im to nije potrebno. Mislim da je isuviše nemirno tamo , to je teško mesto“, rekao je Tramp.

Američki predsednik je otvoreno podržavao Netanjahua u izborima, učinivši čitav niz koraka kako bi doprineo Netnjahuovoj popularnosti, navode izraelski mediji.

On je priznao suverenitet Izraela nad Golanskom visoravni na ceremoniji u Beloj kući uoči izbora 9. aprila.

Početkom ove nedelje kada je Netanjahu preostalo još malo vremena da se dogovori sa potencijalnim koalicionim partnerima Tramp je na Tviteru izrazio nadu da će mu poći za rukom da formira vladu kako bi dalje jačale veze izmedju dve zemlje saveznice.

„Nadam se da će uspeti obrazovanje izraelske koalicije i Bibi i ja nastaviti da jačamo savezništvo izmedju Amerike i Izraela više nego ikad“, napisao je Tramp usred koalicione krize u Izraelu, koristeći Netanjahuov nadimak.

Izraelski parlament je kasno sinoć doneo odluku o raspuštanju i održavanju novih izbora, koji su zakazani za 17. septembar.

To je prvi put u istoriji Izraela da kandidat za premijera nije uspeo da obrazuje koaliciju nakon što mu je taj zadatak poverio izraelski predsednik posle izbora.

