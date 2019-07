Tramp kritkovao Mej, neće imati posla sa ambasadorom

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da „neće više imati posla“ sa britanskim ambasadorom u SAD Kimom Derokom koji je, kako su preneli mediji, ocenio da je Trampova administracija disfunkcionalna, nespretna i nesposobna.

„Ne poznajem ambasadora, ali o njemu ne misle dobro u SAD niti im se on sviđa. Nećemo više da imamo posla sa njim“, naveo je Tramp na Tviteru, prenosi Rojters.

On je, u okviru iste objave, kritikovao britansku premijerku Terezu Mej, navodeći da je dobra vest za Veliku Britaniju što će uskoro imati novog premijera.

Tramp je naglasio da je uživao u poseti toj zemlji prošlog meseca, ali da ga je najviše impresionirala britanska kraljica Elizabeta Druga.

„Bio sam veoma kritičan o načinu na koji su Velika Britanija i premijerka Tereza Mej rukovale Bregzitom. Kakav nered su ona i njeni predstavnici napravili. Rekao sam joj kako bi to trebalo da bude urađeno, ali je ona odlučila da ide drugim putem“, naveo je Tramp.

Diplomatske depeše koje su ranije procurile u javnost otkrile su da je britanski ambasador u SAD Kim Derok rekao da je administracija predsednika Donalda Trampa nesposobna i disfunkcionalna i da je mala verovatnoća da će se poboljšati.

Dokumenta koja je nedavno objavio „Mejl on Sandej“ sadrže veoma kritične komentare ambasadora Deroka o trenutnom stanju Trampove administracije i pružaju redak uvid u to kako neki visoki britanski diplomata gleda na vladu najbližeg saveznika svoje zemlje.

„Ne verujemo baš da će ova administracija postati suštinski normalnija, manje disfunkcionalna, manje nepredvidiva, manje podeljena, manje diplomatski nespretna i nesposobna“, napisao je Derok u jednom od nizu procurelih dokumenata koji se odnose na period od 2017. do danas.

Britanski Forin ofis nije osporio autentičnost ovih dokumenata ali je naveo da njihovo objavljivanje predstavlja „štetno ponašanje“ i da javnost očekuje do diplomata pruži iskrene procene politike u zemlji gde službuje.

(Tanjug)