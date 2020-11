Tramp: Ljudi pod zakletvom tvrde da je bilo izborne krađe

Aktuelni predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas putem Tvitera da faza računanja glasova na predsedničkim izborima tek počinje i tvrdi da su očevici na izborima, pod zakletvom, govorili da je bilo izborne krađe.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

