Tramp ne bira reči: „Životinja Asad platiće visoku cenu!“ (foto)

Američki predsednik Donald Tramp optužio je Rusiju i Iran da podržavaju sirijskog lidera Bašara el Asada, osudio je hemijski napad u Siriji i naveo da će sirijski predsednik Bašar el Asad platiti „visoku cenu“ za to.

Tramp je dodao da „u bezumnom hemijskom napadu“ ima mnogo mrtvih, uključujući žene i decu.

On je na Tviteru napisao da su „predsednik (Vladimir) Putin i Iran odgovorni zbog podrške životinji Asadu“.

„Odmah otvorite oblast za medicinsku negu i verifikaciju. Još jedna humanitarna katastrofa bez ikakvog razloga“, napisao je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

Američki lider takođe je optužio svog prethodnika Baraka Obamu da nije izveo napad na Siriju 2013. godine, iako je obećao da će to učiniti u slučaju hemijskog napada u toj zemlji.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018