Tramp oštro zapretio EU (foto)

Predsednik SAD Donald Tramp smatra da biznismeni koji sarađuju sa Iranom ne mogu istovremeno da posluju i sa SAD, nakon što je Vašington ponovo uveo sankcije Teheranu.

„Sankcije Iranu su zvanično uvedene. To su najozbiljnije sankcije koje su do sada uvedene i u novembru će biti podignute na veći nivo. Niko ko vodi biznis sa Iranom neće poslovati sa SAD. Molim za mir u celom svetu, ništa manje!“, napisao je Tramp na Tviteru.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018