Tramp otkrio zašto je odustao od napada na Iran 10 minuta pre udara

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je u poslednji čas naredio da se odustane od planiranih napada na Iran, jer je procenio da je pogibija 150 ljudi neproporcionalan odgovor na obaranje drona.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

