Tramp pobesneo na konferenciji, svađao se i vređao novinare (video)

Američki predsednik Donald Tramp posvađao se večeras sa novinarima na konferenciji za štampu povodom jučerašnjih izbora za američki Senat i Predstavnički dom Kongresa.

'You are a rude, terrible person and CNN are the enemy of the people!' – Donald Trump locks horns with journalist in explosive row after being questioned about his description of a migrant caravan as an 'invasion' https://t.co/yjG8iPRWNH pic.twitter.com/U4tNBMO7Wc — ITV News (@itvnews) November 7, 2018

Jednom od novinara naredio je da sedne, dok je drugom rekao da je „nevaspitana i grozna“ osoba, prenosi AP.

Trump, CNN's Acosta engage in heated exchange as the president says the journalist is a "terrible person, enemy of the people" and tells him to drop the mic at White House press conferencehttps://t.co/8uDVA4m1tF pic.twitter.com/6GdYrNmg9L — DAILY SABAH (@DailySabah) November 7, 2018

Tramp se, kako navodi agencija, iznervirao nakon što su mu novinari postavili pitanje o tome zašto migrantsku kolonu u Meksiku naziva „invazijom“ na SAD.

Trump spars with CNN reporter @Acosta, with a woman attempting to grab the microphone from the journalist as the president says "that's enough" repeatedly https://t.co/5SDrEQtRLS pic.twitter.com/xp0Rn4pPds — KTLA (@KTLA) November 7, 2018

Takođe su mu postavljena pitanja zbog čega je emitovana predizborna reklama u kojoj se pojavljuje migrant osuđen na smrt zbog ubistva dvojice policajaca u Sakramentu 2014. godine, Luis Brakamontes.