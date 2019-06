Tramp porekao novu tvrdnju o seksualnom napadu

Američki predsednik Donald Tramp je negirao izjavu novinske urednice iz Njujorka da ju je seksualno zlostavljao u kabini za presvlačenje jedne robne kuće na Menhetnu sredinom 1990-ih, i rekao: „Nikada u životu nisam sreo tu osobu“.

Tvrdnju o tome u petak je iznela Džin Kerol, najavljujući svoju knjigu o „odvratnim muškarcima“ koje je je ta kolumnistkinja i urednica američkog izdanja magazina za žene „El“ srela tokom života.

Kerol je napisala da je imala prijateljski susret s Trampom u robnoj kući „Bergdorf Gudman“ 1995. ili 1996. godine, ali da ju je on pritisnuo uza zid kabine za presvlačenje, otkopčao joj pantalone i navalio na nju. Kerol je rekla da ga je posle „kolosalne borbe“ odgurnula i pobegla iz prodavnice.

U svojoj noćašnjoj izjavi, Tramp je tu tvrdnju nazvao „lažnim vestima“ i rekao da za to nema dokaza: „Nema fotografija? Nema nadzora? Nema videa? Nema izveštaja? Nema izjava prodavaca? Želeo bih da zahvalim ‘Bergdorf Gudmanu’ što je potvrdio da nema nikakvih video-snimaka o bilo kojem takvom incidentu, jer se to nikada nije dogodilo”, rekao je on.

Tokom predsedničke kampanje 2016. godine, više od deset žena optužilo je Trampa za seksualno zlostavljanje ranijih godina. Tramp je porekao i te navode i rekao da žene lažu.

Dok su se ti slučajevi uglavnom odnosili na pipanje i ljubljenje bez pristanka, Kerol je navodno bila silovana.

Kerol koja sada ima 75 godina, napisala je u svojoj knjizi odakle je izvod na veb-stranici časopisa da ju je Tramp prepoznao kao „savetnicu za kupovinu“ kada je stigao u „Bergdorf Gudman“ na Petoj aveniji. Rekla je da ju je Tramp zamolio da mu pomogne da kupi poklon za neidentifikovanu „devojku“ i da se ona složila.

Kerol je rekla da je Tramp predložio kupovinu donjeg rublja, odabrao i pozvao Kerol da ga isproba. Poveo ju je u kabinu za probu, gdje ju je, kako je navela, Tramp pritisnuo uza zid, spustio joj pantalone i napao je što je sve trajalo manje od tri minuta.

Kerol kaže da nije bilo nikoga drugog kod kabina i da nije podnela prijavu policiji. Rekla je da je, međutim, to ispričala dvema prijateljicama novinarkama, od kojih ju je jedna pozvala da kontaktira policiju, a druga je savetovala da ćuti, navodeći Trampov tim advokata.

Tramp je 2005. godine slučajno snimljen kako se hvali time što hvata žene za genitalije i ljubi ih bez dozvole. Kada je taj snimak objavljen nedeljama pre izbora novembra 2016. godine, Tramp je rekao da nikada nije radio to što priča na snimku i taj razgovor opisao „samo kao mušku priču u svlačionici“.

Marta ove godine žalbeni sud u Njujorku je presudio da Samer Zervos, bivša učesnica Trampovog TV-rijalitija „Aprentis“ (Šegrt), koja ga je optužio za neželjeno ljubljenje i pipanje, može da ga tuži.

Kerol je tvrdila da ju je Les Munves, bivši izvršni direktor TV CBS, napao u hotelskom liftu na Beverli Hilsu pošto ga je intervjuisala 1997. godine. Mounves je za magazin „Njujork“ to porekao.

(Beta)