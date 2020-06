Tramp potpisao ukaz o ograničenoj reformi policije

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je danas ukaz kojim se nalaže ograničena reforma policije u nastojanju da se odgovori na istorijski pokret besa protiv policijskog nasilja i rasizma koji potresaju SAD.

Ukazom se zabranjuje kontroverzni zahtav „davljenja“ sem „ako je život policajca u opasnosti“, rekao je američki predsednik posle privatnog sastanka sa porodicama žrtava policijskog ili rasističkog nasilja.

On „ohrabruje“ hiljade jedinica američke policije da usvoje „više profesionalne norme“ rekao je on u izjavi iz bašte Bele kuće.

Te mere su ipak manje od onog što traže demonstranti mobilisani od smrti Džordža Flojda koga je ugušio beli policajac prilikom privodjenja 25. maja u Mineapolisu.

Tramp je rekao da ovim ukazom želi da pruži „sigurnu budućnost Amerikancima svih rasa, vera, boja i ubedjenja“.

Pred predstavnicima svoje vlade, policije i republikanskim članovima Kongresa on je ponovio da želi da povrati „red i mir“ što govori od početka demonstracija. On je takodje naglasio da će braniti „hrabre“ policajce i pružiti pravdu porodicama i da to nije nespojivo.

„Amerikanci znaju istinu, bez policije biće haos, bez prava biće anarhija i bez bezbednosti to je katastrofa“, rekao je on.

Tramp je rekao da se čvrsto protivi „radikalnim“ naporima da se rasformira policijska služba kao što je najavljeno u Mineapolisu.

Predsednički ukaz naredjuje da savezne subvencije budu rezervisane za policijske jedinice koje pokazuju preko nezavisnih tela da poštuju „najviše norme“ u obuci snaga.

On takodje predvidja sredstva da se podrže policajci kada se suočavaju sa beskućnicima, osobama sa mentalnim problemima i raznim zavisnicima. Sredstva će takodje biti dodeljena socijalnim radnicima koji mogu da pomognu policajcima da upravljaju tim kompleksinim susretima.

Tramp je na kraju pozvao Kongres da se dogovori o dodatnim merama, medjutim kompromis izmedju republikanaca i demokrata i dalje izgleda dalek. Odgovarajući na pozive demonstranata američke demokrate su na primer uključile potpunu zabranu zahvata davljenja u nacrtu zakona o referomi policije.

(Beta)

