Tramp pozvao lidere Evrope da se pridruže proterivanju ruskih diplomata

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je sa mnogim stranim predsednicima i pozvao ih da se pridruže Sjedinjenim Američkim Državama i proteraju ruske diplomate, izjavio je na brifingu zamenik portparola Bele kuće Radž Šah.

„To je bila koordinisana akcija. Predsednik je o tome razgovarao sa mnogim stranim liderima, našim evropskim saveznicima i pozvao ih da se pridruže Sjedinjenim Američkim Državama u objavi (o proterivanju diplomata)“, rekao je on.

LIVE: White House Deputy Press Sec. Raj Shah holds press briefing: https://t.co/VfSmOtGbEK — ABC News (@ABC) March 26, 2018

Prema njegovim rečima, proterivanje diplomata je značajan korak u smislu slabljenja obaveštajnih mogućnosti Rusije u različitim zemljama sveta i Sjedinjenim Američkim Državama.

„Naši odnosi sa Rusijom zavise isključivo od Rusije, Vladimira Putina i visokih zvaničnika Rusije. Želimo da imamo uzajamno korisne odnose. Predsednik želi da radi sa Rusijom. Ali ponekad to ometaju njihove akcije — trovanje u Velikoj Britaniji ugrozilo je ne samo dvoje ljudi, već i druge nevine građane. To nije nešto što SAD i njeni saveznici mogu da ostave bez odgovora. Ali predsednik je otvoren za rad sa Rusijom o pitanjima koja izazivaju uzajamnu zabrinutost, uključujući terorizam i druge“, rekao je on.

Ranije je 16 zemalja Evropske unije, kao i SAD, Kanada, Norveška i Ukrajina odlučilo da protera ruske diplomate zbog incidentom u Solsberiju.

U britanskom gradu Solsberiju 4. marta su otrovani bivši pukovnik Glavne operativne uprave Rusije (GRU), Sergej Skripalj, koji je radio za britanske obaveštajne službe, i njegova ćerka Julija. Britanska strana tvrdi da je u trovanje Skripaljevih supstancom A-234 umešana Rusija.

(Sputnjik)