Trampov pravni tim: Smena predsednika bila bi opasan presedan

VAŠINGTON – Pravni tim američkog predsednika Donalda Trampa počeo je danas njegovu odbranu, na suđenju u procesu opoziva u Senatu, tvrdnjom da bi se naporima demokrata da ga smene postavio „veoma opasan presedan“ u izbornoj godini i istakli da „predsednik apsolutno nije uradio ništa pogrešno“.

Pravni savetnik Bele kuće Pet Sipoloni, koji predvodi Trampov pravni tim, rekao je senatorima na početku iznošenja argumenata odbrane da bi glasačima uskratili pravo da se izjasne o Trampu na predsedničkim izborima 3. novembra, ako bi ga sada proglasili krivim i smenili.

„Od vas traže da uradite nešto što će imati velike posledice i što je, rekao bih, veoma, veoma opasno“, rekao je Sipoloni.

On je, takođe, optužio demokrate da žele da počine „najmasovnije mešanje u izbore“ u američkoj istoriji, manje od 10 meseci pre predsedničkih izbora, naglasivši da se to ne sme dozvoliti jer bi to bilo „kršenje Ustava, istorije i obaveza prema budućnosti“, prenosi Glas Amerike.

„Od vas traže ne samo da poništite rezultate poslednjih izbora već da, kao što sam rekao ranije, uklonite predsednika Trampa sa izbora koji se održavaju za oko devet meseci. Od vas traže da pocepate glasačke listiće širom zemlje“, naglasio je Sipoloni.

Demokrate su u svojim argumentima, koje su iznele prethodnih dana, tvrdile da je predsednik zloupotrebio položaj i da bi ga trebalo smeniti s položaja zato što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži bivšeg potpredsednka SAD Džoa Bajdena, kandidata za predsedničku nominaciju Demokratske stranke, i njegovog sina Hantera, a zatim pokušao da to zataška opstruisanjem istrage u Kongresu.

Demokrate tvrde da je Tramp uslovljavao posetu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beloj kući, otvaranjem istrage o Bajdenovima, od koje bi američki predsednik, kako navode, imao političku korist.

Tvrde i da je najava istraga bila uslov za isplatu vojne pomoći Ukrajini, koja je već bila odobrena u Kongresu.

Član Trampovog pravnog tima Majk Purpura odbacio je tvrdnje demokrata da je u Trampovoj politici prema Ukrajini bilo uslovljavanja, odnosno traženja „usluge za uslugu“.

On je naglasio da je sam ukrajinski predsednik rekao da nije osećao nikakav pritisak.

„Menadžeri Predstavničkog doma vam kažu da znaju bolje. Demokrate kažu da predsednik Zelenski i njegovi glavni savetnici ne govore istinu. Kažite mi, kako to što govorite o našim prijateljima pomaže američkoj spoljnoj politici i nacionalnoj bezbednosti“, upitao je Purpura.

Purpura je dodao da je teorija demokrata o „usluzi za uslugu“ zasnovana na „na spekulaciji jedne osobe, ambasadora SAD u EU Gordona Sondlenda“, ocenivši da je ta spekulacija pogrešna.

Posle završetka prvog dana iznošenja argumenata u Trampovu odbranu, demokrata Adam Šif naveo je na svom nalogu na Tviteru da pravni tim predsednika SAD pokušava da „odvuče pažnju i izvrne istinu“.

Šif je na konferenciji za novinare, posle suđenja, rekao da Trampovi advokati „ne osporavaju da je predsednik tražio od strane zemlje da se meša u naše izbore i da mu pomogne da vara“.

Sednica u subotu je biti relativno kratka, oko dva sata, zato što republikanci žele da iznesu veći deo svojih argumenata početkom naredne nedelje, kada se ocekuje da broj gledalaca bude veći. Iznošenje argumenata nastaviće se u ponedeljak.

Uoči nastavka procesa u subotu ujutro po lokalnom vremenu, demokrate koje su prethodna tri dana predstavile optužbe protiv Trampa dostavile su Senatu dokumenta sa sudenja, od 28.758 strana.

Trampov pravni tim imaće 24 sata podeljena u tri dana da iznese svoje argumente.

U intervjuu televiziji Foks njuz, Tramp je rekao da bi njegov pravni tim trebalo da „jednostavno kaže istinu“, a demokrate je optužio da su „iznele mnogo laži, izmišljotina, da je bilo mnogo preterivanja i da to nije osnov za opoziv“.

