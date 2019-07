Trampov „šou života”: Gafovi američkog predsednika obeležili proslavu Dana nezavisnosti (foto)

Američki predsednik Donald Tramp održao je govor na Dan nezavisnosti o vojnoj moći, u kome je za lovački avion, koji je prestao da se proizvodi pre osam godina, rekao da je „potpuno nov“.

„Više od 65 godina nijedna neprijateljska avijacija nije uspela da ubije nijednog američkog vojnika, jer nebo pripada Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Tramp govoreći iza neprobojnog stakla na svečanosti kod spomenika Abrahama Linkolna u Vašingtonu.

Predstavljajući Vazduhoplovne snage Sjedinjenih Američkih Država, Tramp je rekao: „Sada ćete videti prelepi, potpuno novi F-22 ‘Raptor’ iz vazduhoplovne baze ‘Lengli’ u Virdžiniji i veličanstven bombarder B-2 iz baze ‘Vajtmen’ u Misuriju“.

Posle njegovih reči avioni su proleteli iznad glava okupljenih uz uzvike.

Avion F-22 je bio prvi lovac pete generacije i proizvodio se od 1997. do 2011. godine. Letelica nije u potpunosti ispunila potrebne uslove i zato je odlučeno da se sa njenom proizvodnjom prekine i započne proizvodnja lovca F-35.

Prema programu proslave, iznad grada je trebalo da proleti i predsednički avion „Boing“, akrobatski tim „Plavi anđeli“ (Blue Angels) u lovcima F-18, nevidljivi strategijski bombarder B-2 „Spirit“ iz vremena Hladnog rata, lovac F-22 i najnoviji lovac-bombarder F-35. Helikoptere su predstavili Sikorsky/Lockheed VH-92, koji bi trebalo da 2020. postane predsednički, kao i nekoliko drugih letelica.

