Treća sedmica štrajka u HR školama, sutra i fakulteti

ZAGREB – Protest zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Hrvatkoj ušao je danas u treću sedmicu, a sutra će jednodnevni protest održati i zaposleni nan fakultetima.

Fakulteti će štrajk započeti sutra ujutru i u prvoj fazi trajaće samo jedan dan.

„U ovoj fazi štrajkujemo isključivo zbog, ili samo zbog tri kategorije naših zaposlenih. To su nenastavno osoblje, to je oko 40 posto zaposlenih, štrajkujemo za predavače, to je negde oko 700 do 800 ljudi i štrajkujemo za umetničke saradnike, to je mali broj ljudi, njih oko 20“, kazao je Vilim Ribić na konferenciji za novinare, preneli su hrvatski mediji.

U međuvremenu, štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama ušao je u treću sedmicu, a obeležen je protestom i pevanjem na centralnom zagrebačkom Markovom trgu.

Poručili su da im je dosta ispraznih reči i obećanja iz vlade i da će nastaviti štrajk dok se ne reši problem zaostajanja koeficijentata složenosti poslova prosvetnih radnika.

„Neka nas malo slušaju, nek’ s nama hleb naš probaju, ispraznih reči dosta je svima, nek’ im se malo stolica klima“, odzvanjalo je Markovim trgom, gde je sindikalni band-aid „Škola za život“ izveo bećarac s promenjeim stihovima pesme „Kuća na kraju sela“, koju izvodi pevač Miroslav Škoro, koji je i kandidat za predsednika Hrvatske.

Prosvetari su poručili da time što ih vlada ignoriše neće rešiti problem, jer će oni, kažu, biti u štrajku toliko dugo sve dok njihov zahtev ne bude rešen.

„Ovi ljudi ovde došli su da orebesu poruku 68.000 njihovih kolega iz osnovnih i srednjoškolskih ustanova: prestanite obmanjivati narod, povećanjem osnovice niste nadoknadili zaostajanje u sistemu vaspitanja i obrazovanja“, poručili su učesnici protesta premjeru Andreju Plekoviću.

Plenković je ranije obećao povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru za nešto više od šest odsto u tri navrata od po dva posto, ali oni to ne prihvataju dok im se najpre ne reše koeficijenti složenosti.

