Tri „kaćuše“ pale u blizine američke ambasade, čule se sirene (video)

Tri rakete tipa „kaćuša“ pale su u Bagdadu u Zelenoj zoni, u kojoj se nalazi više zgrada iračke vlade i stranih ambasada, rekli su izvori iračke policije.

#Breaking

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020