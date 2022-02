Tuga: Dečak nije preživeo spašavanje iz bunara, preminuo na putu do bolnice

Iako su se svi nadali da je život pobedio smrt, to se na žalost nije dogodilo i mali petogodišnji Rajan ubrzo pošto je izvučen iz bunara dubokog 32 metra u kome je proveo od utorka, dečak je na žalost preminuo, prenose mediji.

May Allah bless the sweet little spirit of #Rayan, and fill the hearts of his family with sabr. May they be reunited in Jannah in the proximity of the Beloved ﷺ. 😔🤲🏽🤍 pic.twitter.com/QC3OIph36a

