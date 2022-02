Drama u Maroku: Dečak (5) upao u bunar dubok 35 metara pre četiri dana, još živ – spasioci kopaju rukama (video)

Drama u Maroku i dalje traje, u toku je dramatično spašavanje dečaka Rayana (5). On je u utorak pao u rupu koja se koristi kao bunar.

i don't know how many times I've prayed for a stranger but may god protect him at this moment. Stay strong, young boy #SaveRayan https://t.co/HfZCfUdqfR

Prema pisanju lokalnih medija, preživeo je pad, ali je ostao zarobljen na dubini od 35 metara, dok je rupa je duboko oko 60 metara.

Spasioci danonoćno kopaju kako bi ga izvukli. Akcija spašavanja dečaka je u kritičnoj fazi: ‘Bušimo oprezno da se zemlja ne uruši’

Snimak kamere pokazuje da je dečak živ. Uspeli su da mu dostave vodu i hranu.

Don't give up light is waiting 4U champ your script was written by the king & you have lots of things to do the world is focused on you Champ♥️ #SaveRayan #Rayan #Morocco #Pakistan pic.twitter.com/wzE6NbFkEm

— Kays Khan (@amkayskhan) February 5, 2022