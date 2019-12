Tunberg o napadima na nju: Baš su smešni

LONDON – Klimatska aktivistkinja Greta Tunberg izjavila je danas da su oni koji je napadaju, uključujući i američkog predsednika Donalda Trampa, uplašeni od mladih ljudi koji donose promene, koje oni ne žele.

Ona je gostujući na BBC-ovom radiju rekla da su „ti napadi baš smešni“, prenosi portal Politiko.

„Mislim da oni očito ništa ne znače. Pretpostavljam da to nešto znači. To znači da su uplašeni od mladih koji donose promene, što oni ne žele. To je dokaz da mi u stvari nešto radimo i zato nas oni vide kao neku vrstu pretnje“, rekla je Tunberg.

U intervjuu koji je putem skajpa radila sa Dejvidom Atenborom, koji ju je pohvalio za podizanje svesti o klimatskoj krizi i za to što je, kako je rekao, postigla mnogo više nego što su neki postigli za 20 godina.

Ranije ovog meseca, nakon što je magazin Tajm Gretu proglasio za ličnost godine, Tramp je napisao na Tviteru da ona mora da radi na kontroli besa i poručio joj da „ohladi“.

(Tanjug)