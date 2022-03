Tviter blokirao nalog Poljanskog zbog Marijupolja

NJUJORK – Prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski saopštio je da mu je Tviter jutros blokirao nalog zbog posta u kojem on negira navode o ruskom napadu na porodilište u Marijupolju.

„Jutros mi je Tviter blokirao nalog zahtevajući da obrišem tvit od 9. marta u kojem sam naveo da smo dva dana pre toga upozorili na sastanku Saveta bezbednosti da je porodilište koje je navodno Rusija napala izazivajući žrtve, odavno pretvoreno u oružani položaj ukrajinskih nacionalista“, rekao je Poljanski.

On je rekao da je ruska misija 7. marta saopštila da su svi lekari i pacijenti morali da napuste bolnicu, prenosi TAS S.

„Imajući to u vidu, navodi o žrtvama deluju kao još jedna lažna vest. To sam napisao i izrazio žaljenje što UN učestvuje u njenom širenju“, naveo je Poljanski i dodao da to vidi kao ilustraciju koliko je „Zapad zaista zainteresovan za slobodu govora i spreman da čuje alternativne stavove“.

Poljanski je rekao da njegov nalog na engleskom jeziku poslednjih dana dostigao 22.000 korisnika, da je često citiran u zapadnim medijima i korišćen među novinarima akreditovanim pri UN.

Najavio je da će uskoro otvoriti nalog na engleskom jeziku na Telegramu i da će ga koristiti bez obzira da li će mu Tviter odblokirati nalog.

(Tanjug)

