U cemu je razlika između teritorijalnog integriteta UK i SR

NJUJORK – Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas na Generalnoj debati u UN da Srbija traži jasan odgovor na pitanje: u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen.

„Nikada ni od koga nisam dobio racionalan odgovor na to pitanje“, rekao je Vučić u sedištu UN u Njujorku.

Vučić je istakao da Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica UN, uključujići i teritorijalni integiret Ukrajine, ali i da je uprkos tome što nije nogom kročila na tuđu teritoriju NATO 1999. napao kao suverenu zemlju i to bez odluke Saveta bezbednosti UN.

„Srbija nije nogom kročila na tuđu teritoriju, niti ugrozila teritorijalni integritet ma koje suverene države, da bi bilo ko protiv nje intervenisao ili proveo agresiju, onako kako je to učinjeno 1999. godine“, istakao je Vučić.

To što je po završetku oružanog sukoba potpisan sporazum sa NATO čije odredbe su predviđale usvajanje rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, a kojom je potvrđen i garantovan delimični suverenitet i potpuni teritorijalni integritet Srbije, nije sprečilo mnoge države Zapada da priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti „Kosova“ iznova pogaze teritorijalni integritet Srbije, poručio je Vučić.

Upravo zbog ovakvog iskustva kroz koje je Srbija prošla i još uvek prolazi, naglasio je da je uveren da ima puno pravo da u UN citira reči velikog Martina Lutera Kinga:

„Nepravda učinjena bilo gde je ujedno i pretnja pravdi svuda“ (Injustice anywhere is threat to justice everywhere). Ove reči stoje kao podsećanje, ali i opomena svima nama“, istakao je predsednik Srbije.

Kaže da se Srbija kada je reč o teritorijalnom integritetu svih država članica UN, kao i Ukrajine, ponašala odgovorno i ozbiljno u tom visokom domu.

„Od mnogih govornika čuli smo priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, mnogi kažu da je to prvi sukob na tlu Evrope od Grugog svetskog rata. Ali, istina da je prvi put narušen integritet jedne zemlje u Evropi i to, Srbije koja nije izvršila napad na bilo koju drugu suverenu zemlju se uporno prećutkuje“, naveo je Vučić.

Poručio je da Srbija traži jasan odgovor na pitanje, koje već godinama postavlja sagovornicima, liderima mnogih zemalja: u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen.

„A čemu mnogi od Vas daju međunarodno priznanje i legitmitet“, konstatovao je Vučić.

(Tanjug)

