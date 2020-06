U Kini kod svinja otkriven novi virus gripa – moguća nova pandemija

Kineski naučnici identifikovali su novu vrstu virusa gripa koji može postati pandemija, prenosi danas BBC.

Pojavio se nedavno kod svinja, ali mogu se zaraziti i ljudi.

Istraživači su zabrinuti da bi mogao dalje mutirati i početi lako da se širi sa osobe na osobu i pokrene globalnu zarazu.

Iako još ne predstavlja problem, naučnici navode da ima „sve odlike“ visoke prilagodljivosti ljudima i potrebno je pažljivo ga pratiti.

Pošto je nov, ljudi imaju slab imunitet na njega ili ga nemaju uopšte.

Naučnici u časopisu „Proceedings of the National Academi of Sciences“ pišu da bi mere brze kontrole virusa kod svinja i pažljivo praćenje radnika u svinjskoj industriji trebalo što pre i brzo sprovesti.

(Beta)

