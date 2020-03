U oktobru se otvara novi aerodrom Berlin-Brandenburg

BERLIN – Novi berlinski aerodrom Berlin – Brandenburg najverovatnije će biti otvoren krajem oktobra, prenosi portal Aviatica ističući da se aerodrom otvara sa devet godina zakašnjenja. .

Kako navodi, avio-kompanije su počele pripreme za seobu sa aerodroma Tegel (TXL ) i Šenefeld (SXF) na novi berlinski aerodrom Berlin – Brandenburg (BER).

Ovaj aerodrom trebalo je da bude otvoren još pre devet godina, ali je zbog problema sa protivpožarnim sistemom, korupcijom i loše izvedenim građevinskim radovima, njegovo otvaranje više puta bilo pomerano i odlagano.

Najnoviji datum otvaranja novog, jedinstvenog berlinskog aerodroma je 31. oktobar.

Pojedine avio-kompanije su već počele da vrše promenu aerodroma u rezervacionim sistemima pošto će svi letovi sa aerodroma Tegel biti sukcesivno prebacivani na BER tokom prve nedelje novembra.

Tako je „Ostrijan erlajns“ najavio da će na liniji OS236 od Berlina do Beca poslednji avion sa aerodroma Tegel poleteti 7. novembra u 19.25. časova.

Prvo sletanje na novi aerodrom zakazano je iste večeri u 22.30 na letu OS239 iz Beča.

Sve avio-kompanije iz „Lufthanza grupe“ će se, gotovo u isto vreme, preseliti sa jednog na drugi aerodrom, a na novom aerodromu (BER) će sve poslovati na Terminalu 1.

Prelazak na novi aerodrom 7. novembra najavio je i „Brisel erlajns“.

Kako je najavljeno, te večeri će na BER sleteti avion na liniji SN2591 iz Brisela, dok će prvi let od Berlina ka Briselu, SN2592 biti obavljen sledećeg dana, 8. novembra, rano ujutro.

Avio-kompanije „Lufthanza grupe“ će imati na raspolaganju poseban ček-in hol kao i sopstveni laundž za putnike viših klasa koji će se prostirati na 1.560 kvadratnih metara i nalaziće se u severnom delu centralnog aerodromskog pristanišnog hola.

„Svis internašonal erlajn“ će, takođe, 7. i 8. novembra izvršiti tranziciju sa TXL na BER, dok će regionalni „Jurovings“ to uraditi 4. novembra.

Najveći avio-prevoznik iz ove grupacije, nemačka nacionalna avio-kompanija „Lufthanza“, imaće svoj hab i bazu na novom berlinskom aerodromu.

Prvi let će biti obavljen 8. novembra na liniji LH173 od Berlina (BER) do Frankfurta, dok će poslednji let na aerodrom Tegel biti dan ranije iz Minhena (LH1955).

Kada tranzicija bude završena, Lufthanza će obavljati 700 letova sa novog aerodroma i prevoziće najmanje 33.000 putnika nedeljno.

Dok će aerodrom Tegel biti zatvoren za saobraćaj 8. novembra, aerodrom Šenefeld će biti integrisan u novi aerodrom Berlin – Brandenburg.

(Tanjug)