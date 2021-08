U pojedinim regionima u Rusiji očekuje se 43 stepena

MOSKVA – Natprosečne vrućine na jugu evropskog dela Rusije trajaće do kraja nedelje, izjavio je naučni direktor Hidrometeorološkog centra Roman Viljfand.

On je za RIA Novosti rekao da je vreme opasno i da meteorolozi predviđaju da će temperatura na obali Crnog mora u blizini Sočija biti do 35 stepeni, u Simferopolju do 37, a u Sevastopolju 30-35 stepeni Celzijusa.

U kontinentalnim delovima južne Rusije biće još toplije. Očekuje se da će temperatura u Volgogradskoj oblasti biti do 43 stepena, kao i u Rostovu.

(Tanjug)

