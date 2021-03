U telefonima kriminalaca jos jedno telo i razni video sadrža

ABU DABI – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u mobilnim telefonima kriminalaca u istrazi protiv grupe Belivuka pronađeno još jedno telo, kao i razni video sadržaji.

„U ovim telefonima pronašli još jedno telo i pripreme i razna čuda i preuzimanja video sadržaja iz inostranstva – kako i na koji način se tranžira i ljudsko meso i odsecaju glave i mnoga čuda, da vas stomak zaboli“, rekao je Vučić za Pink u Abu Dabiju.

Kaže da je svakako logično da su ti ljudi imali snažnu podršku, ako je to trajalo godinu ili dve godine.

Vučić je zapitao da li neko misli da ljudi koji mogu da daju za jedan automobil ferari 400.000 evra i imaju stotine miliona evra žele da sve to prepuste jer ih jedan čovek uništava.

„Ne. I uradiće sve i radili su sa nekim ljudima koje sam između ostalih i ja postavljao na određene funkcije da unište život i meni i mojoj porodici najgnusnijim lažima, kao što je Jovanjica“.

Vučić ističe sada zna sve ko je imao kontakte i u slučaju Jovanjica.

Kaže da nije verovao da su umešani i njegovi saradnici.

„Čak sam u nekom trenutku bežao od toga da čujem istinu, nisam želeo da verujem u to, nisam verovao nekim bližim ljudima koji su me na to upozoravali. Zano sam već godinu i nešto dana i živim sa tim i mučim se er su to mnogi ljudi koje sam i ja birao“, naveo je predsednik.

Poručio je da ga ti ljudi očigledno ne poznaju i da su pogrešili u proceni i da će se država izboriti sa mafijom.

Takođe, naglasio je da je u pokušaj rušenja države uvek umešan i strani faktor.

(Tanjug)

