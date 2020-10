Ubica-izumitelj pobegao iz zatvora u kom služi doživotnu kaznu (video)

Danac Peter Madsen, osuđen za mučenje i ubistvo švedske novinarke Kim Val na svojoj podmornici domaće izrade, pobegao je iz prigradskog zatvora u Kopenhagenu gde služi doživotnu kaznu, ali je pronađen danas u okolini.

Convicted murderer Peter Madsen, who killed journalist Kim Wall in 2017 on board his submarine, has been surrounded by police and arrested after trying to escape from prison.

