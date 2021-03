Ubica koji je usmrtio osam osoba tvrdi da je zbog ovoga izvršio masakr (foto)

Muškarac optužen za više ubistva u seriji oružanih napada koje je izvršio u roku od sat vremena u tri salona za masažu na području Atlante, u američkoj državi Džordžiji, izjavio je da ima problem sa seksualnom zavisnošću i njegov zločin možda nije bio motivisan rasnom mržnjom, saopštile su lokalne vlasti.

This is the mugshot of 21YO Robert Long. Investigators believe he is the gunman in the 3 deadly massage parlor shootings today. @FOX5Atlanta https://t.co/uU5tpty2nF pic.twitter.com/QNSrqNBRCX

— Brian Hill (@BrianHillFOX5) March 17, 2021