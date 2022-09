UCG: CG nije BiH, a Picula nije visoki predstavnik

PODGORICA – Predsednik Ujedinjene Crne Gore, članice stare-nove parlamentarne većine, Goran Danilović poruđio je danas izvestiocu EP za Crnu Goru Toninu Piculi da bi morao da zna da Crna Gora nije BiH, niti je on, kako je rekao, visoki predstavnik.

„Njegove analize ko može, a ko ne može biti nova većina su nečuvene i skandalozne. On se ponaša kao staratelj u Crnoj Gori, a ne kao izvestilac. Da nije bilo odvratne navijačke strasti, njegove i njemu sličnih evropskih parlamentaraca, Crna Gora bi odavno bila sređena demokratija. Ponašati se, deceniju i duže, kao mecena razuzdane i pogubne politike DPS-a, značilo je kopati jamu za svakog slobodnog čoveka u Crnoj Gori“, naveo je Danilović.

Izvestilac Picula bi, poručio je, morao biti istinoljubiv i pravedan čovek, a ne surovi politički oportunista i navijač gubitničkih politika.

Picula je, naime, ranije danas saopštio da nema argumenata za zaključak da je politički sporazum stare većine efikasan korak u pravcu razrešenja političke krize i da nije siguran, kako je naveo, da bi takav tip aranžmana bio efikasan u donošenju odluka, pa bi dodatna nestabilnost samo otežala put zemlje prema EU.

„Kakvi smo god i koliko smo god posvađani tutorstvo osrednjih birokrata, bez talenta i mere, i to iz okruženja, nije nam prihvatljivo. Suvišno je svako slovo Toninove apodiktičke misli jer to nije to. Kako god, Crna Gora će nakon ove zakašnele tranzicije, ubrzo izaći jača, a to što su neki dojučerašnju vlast korumpiranih i kriminalizovanih interesnih grupa u Crnoj Gori gajili kao partnera koji im završava posao, to je pitanje za Tonina“, saopštio je Danilović, preneo je podgorički portal Borba.

(Tanjug)

