Udruženje Prijatelji Plava apeluju na Vladu CG deblokira put preko Čakora

PODGORICA – Udruženje građana “Prijatelji Plava” uputilo je apel Vladi Crne Gore da povedu inicijativu i ubrzaju postupak pregovora sa prištinskim vlastima za stavljanje u funkciju puta Murino–Čakor–Peć.

Oni su zatražili i od dijaspore iz tog kraja da ih u tome podrži i da ukaže na to da taj put za čitavo Gornje Polimlje predstavlja, kako kažu, tzv. žilu kucavicu.

Oni su za portal RTCG naveli da se radi o obostranoj koristi za stanovnike sa, kako navode, „obe strane granice“.

“Stanovnicima Gusinja, Plava i Murina blizina Peći omogućava veće mogućnosti za bolju trgovinu i sve druge vrste poslova. eštanima Murine i Velike je ovim putem lako stići do manastira Dečani. Stanovnicima Peći, sa druge strane, to znači kraći put do Podgorice ili Skadra, putem kroz Albaniju. Računamo da bi se veliki broj turista koji bi dolazili otuda zadržavali u našim krajevima i pravili veći promet ugostiteljskim radnicima”, naveli su iz ovog udruženja.

Reč je o putu dugom 60 kilometara, a inicijativu je prošle godine aktuelizovao i predsednik opštine Plav, Nihad Canović, prilikom susreta predsednika severnih crnogorskih opština sa premijerom Dritanom Aabazovićem i jednim brojem ministara iz Abazovićeve vlade, na kojem je razgovarano o potencijalima za razvoj severa Crne Gore.

Canović je tada izjavio da je iz više razloga insistirao da vlada da maksimalan doprinos da se ova saobraćajnica što pre stavi u potpunu funkciju.

Put preko planinskog prevoja Čakror zatvoren je za saobraćaj već 24 godine. Put je 1999. godine zatvorio Kfor.

Da se radi o opravdanoj inicijativi za otvaranje ovog puta potvrdili su i iz Mesne zajednice Murino, ističući da se on potpuno neopravdano više od dve decenije drži u blokadi.

“Narod ovoga kraja je vekovima bio prirodno upućen prema Metohijskoj ravnici. Zato je putem preko Čakora cirkulisao veliki broj ljudi. Nama je Peć tri puta po kilometraži bliža od Podgorice. Međutim, poslednji ratovi su prekinuli tu prirodnu vezu i stavili nam rampu”, kažu u MZ Murino.

(Tanjug)

