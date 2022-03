Uhapšen ukrajinski špijun u Moskvi

MOSKVA – Ukrajinski državljanin, izvesni Rudas iz Harkova, uhapšen je u Moskvi zbog špijunaže, a regrutovala ga je Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) u aprilu 2021. godine.

To se vidi na snimku dok je ispitivan, u šta je imao uvid TAS S.

„Regrutovao me je SBU u aprilu 2021. godine. Kontaktirao me agent SBU pod imenom Anton, nemam više informacija o njemu“, kazao je on.

Prema osumnjičenog, njegov zadatak je bio da sakupi informacije o pro-ruskim novinarima i ukrajinskim građanima koji se protive ukrajinskom režimu.

On je takođe otkrio da je prethodno radio za poljsku tajnu službu.

Federalna služba bezbednosti Rusije je rekla da je Rudas, koji ima državljanstvo Poljske i Ukrajine, priveden tokom pokušaja da prikupi informacije o ruskim vojnicima koji su uključeni u specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.

(Tanjug)

