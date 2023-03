Ukrajina najavljuje kontraofanzivu, Rusija upotrebu svakog oružja u odbrani Krima

KIJEV – Komandant ukrajinskih kopnenih snaga Oleksandar Sirski izjavio je da će njegove snage uskoro započeti kontraofanzivu.

Sirski je rekao da pripadnicima ruske paravojne grupe Vagner, koji su bili na prvoj liniji ruskih snaga u Ukrajini, „ponestaje snage“, prenosi Gardijan.

„Vrlo brzo ćemo iskoristiti ovu priliku, kao što smo to činili ranije u blizini Kijeva, Harkova i Kupjanska“, rekao je Sirski.

RAZGOVOR PREDSEDNIKA Ukrajine Volodimira Zelenskog i lidera Kine Si Đinpinga je u planu i u njegovu organizaciju uključeni su kancelarija ukrajinskog predsednika i Ministarstvo spoljnih poslova, izjavio je danas savetnik u kabinetu Zelenskog Mihail Podoljak.

Podoljak je, istovremeno, naveo da postoje određene poteškoće u organizovanju razgovora Zelenskog i Sija, zbog, kako je naveo, „nepostojanja jasnog stava Kine u ovom trenutku o stepenu njenog učešća u rešavanju vojnih pitanja između Ukrajine i Ruske Federacije“, prenosi Interfaks Ukrajina.

U RUSKIM raketnim udarima i granatiranju tokom noći poginulo je najmanje sedam civila u severnoj i istočnoj Ukrajini, saopštili su danas regionalni zvaničnici.

Ukrajinske službe za vanredne situacije saopštile su da je pet civila ubijeno u Kostjantinovki u istočnom regionu Donjecke oblasti, a iz kabineta predsednika Volodimira Zelenskog saopšteno je da su dva civila poginula, a sedam ranjeno, nakon intenzivnog granatiranja Bilopilja u severnom regionu Sumi, prenosi Rojters.

RUSKI MAJOR bezbednosti Mihail Žilin koji je pobegao iz zemlje jer se protivio napadu na Ukrajinu, osuđen je na šest i po godina strogog zatvora, prenosi Rojters pozivajući se na ruske medije.

Major Federalne službe zaštite Žilin (36) pobegao je u Kazahstan prošle godine, kada je Rusija najavila regrutaciju, i ilegalno je prešao granicu kroz šumu dok su njegova žena i deca vozilom prošli kroz kontrolni punkt, izvestio je sibirski sajt Tajga.info.

Žilin je tražio status izbeglice u bivšoj sovjetskoj republici, ali je njegov zahtev odbijen i tamošnje vlasti su ga sprečile da ode u Jermeniju, a Moskva je tražila njegovo izručenje jer je imao pristup tajnim informacijama kao pripadnik službe nadležne za obezbeđivanje ruskog predsednika Vladimira Putina, saopštila je Rojtersu porodica

ZAMENIK PREDSEDNIKA Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da se ništa ne može isključiti, a da, ako je potrebno, ruska vojska može stići do Kijeva ili Lavova, grada na zapadu Ukrajine.

„Ovde se ništa ne može isključiti. Ako treba stići do Kijeva, onda morate da idete do Kijeva, ako treba stići do Lavova, onda morate ići do Lavova kako bi uništili ovu infekciju“, rekao je Medvedev u intervjuu ruskim medijima govoreći o sukobu u Ukrajini koji Moskva naziva „specijalnom vojnom operacijom“, prenosi agencija RIA Novosti.

Medevdev je rekao i da bi pokušaj Kijeva da povrati Krim bio razlog da Rusija upotrebi „apsolutno svako oružje“.

RUSKO MINISTARSTVO odbrane saopštilo je danas da bi najavljena upotreba municije sa osiromašenim uranijumom u Ukrajini nanela štetu ukrajinskim trupama, široj populaciji i negativno uticala na poljoprivredni sektor zemlje, prenela je agencija Interfaks.

Rusija je oštro reagovala na planove koje je Britanija iznela ranije ove nedelje, da će Ukrajini da pošalje granate koje sadrže osiromašeni uranijum.

London tvrdi da je to konvencionalna vrsta municije, dok je ruski predsednik Vladimir Putin saopštio da taj potez pokazuje da članice NATO-a šalju oružje sa „nuklearnom komponentom“ u Kijev.

(Tanjug)

