Ukrajina usporava resavanje problema KiM, Hil moze da pomogne

BEČ – Događaji u Ukrajini po mišljenju bivšeg izaslanika EU za Kosovo Volfganga Petriča imaće negativne posledice i po Zapadni Balkan, pa i na pomak u rešavanju kosovskog problema.

Petrič je inače do ovog sukoba bio optimističan da bi do pomaka u dijalogu Beograda i Prištine došlo u drugoj polovini godine.

Ta očekivanja su, kako je rekao u intervjuu za Tanjug, bila vezana za to da se u aprilu u Srbiji održavaju izbori i da bi posle toga, sa novom vladom, bilo moguće doći korak bliže rešenju. „Moram otvoreno reći da sam sada skeptičan da do toga može doći“, konstatovao je Petrič.

Ističe da je u svakom slučaju za rešenje potrebna i volja Prištine, ali da u Prištini i kod Aljbina Kurtija tek u poslednje vreme primećuje veću fleksibilnost.

„Da li je to stvarno tako ili ne, ne znam. U svakom slučaju potrebne su obe strane da se postigne rešenje i to je jasno“, rekao je Petrič i dodao da Miroslav Lajčak i Gabrijel Eskobar mogu samo da pomognu, pripreme rešenje, daju argumente, ali da se rešenje donosi dogovorom Beograda i Prištine.

Na konstataciju da Priština do sada nije pokazala spremnost da primeni Briselski sporazum i ZSO, te na pitanje da li očekuje da će međunarodna zajednica moći da izvrši pritisak na nju, Petričev utisak je, kaže, na osnovu razgovora sa američkom i evropskom stranom, da je pritisak na Prištinu već veliki i da postoji zajednički stav da sada sledeći korak, u vezi ZSO, mora doći iz Prištine.

„Lajčak i Eskobar su mislili da bi možda mogao da se nađe drugi model. To ne bih da komentarišem. To je nešto što moraju da dogovore Beograd i Priština“, ističe Petrič.

Kada je reč o održavanju srpskih izbora na KiM, Petrič smatra da je važno da ako postoje dogovori oni moraju biti primenjeni.

Na pitanje da li smatra da je izbor Kristofera Hila za ambasadora u Srbiji dobro rešenje, odgovara da Hil, kao ekspert za Balkan, poznaje Srbiju i region i u tome vidi jasan signal Vašingtona za konstruktivno poboljšanje odnosa SAD i Srbije.

„Hil mi je rekao, kada smo se videli u decembru, da ga je lično predsednik SAD nazvao i da ga je pitao da li želi da preuzme ovaj posao. Tu je stvarno predsednik Džo Bajden ispoljio lični interes da u Beograd pošalje najboljeg ambasadora“, preneo je Petrič. Sa druge strane, kaže, i predsednik Aleksandar Vučić je jednog od svojih najboljih ljudi, Marka Đurića, poslao u Vašington, tako da obe strane očigledno imaju istinski interes da poboljšaju odnose, a u čijem je centru pitanje Kosova.

„To znači da će se i Hil intenzivno baviti tim pitanjem. On je zajedno samnom bio i u Rambujeu i mi smo intenzivno, do poslednjeg trenutka, pregovorali sa tadašnjim predsednikom Slobodanom Miloševićem. Znamo dobro situaciju. Mislim da Hila veoma poštuju u Beogradu, a uveren sam da će to spoznati i u Prištini“, zaključio je Petrič.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.