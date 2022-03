Ukrajinci su besni – ko je zapravo glavni Putinov pregovarač?

Ukrajinci smatraju uvredom što je Rusija za glavnog pregovarača postavila ultrakonzervativca, koji je govorio da je Ukrajina „fantomska država“.

Reč je o Vladimiru Medinskom, istoričaru koji je autor serije knjiga o predrasudama, pod naslovom „Mitovi u Rusiji“, a u kojima tvrdi da Zapad širi stereotipe o Rusima.

Njega je za glavnog pregovarača sa Ukrajinom lično postavio predsednik Rusije Vladimir Putin, a Midinski je već u ponedeljak otišao na razgovore sa ukrajinskom stranom, u granični pojas između Belorusije i Ukrajine.

Telegraf piše da je Medinski jedan od najrigoroznijih ruskih ultrakonzervativnih savetnika predsednika Putina, a u tekstu se podseća i da je Medinski, nakon što je Putin priznao samoproglašene ukrajinske republike proruskih separatista, Donjeck i Lugansk, rekao da je reč o „istorijskoj odluci.

Marginalna figura?

„Današnja država koju iz navike nazivamo Ukrajina je istorijski fantom sastavljen kao rezultat taktičkih odluka političara u specifičnom okruženju“, rekao je on tada.

Telegraf piše i da je ovaj 51-godišnji bivši poslanik jedno od najprominentnijih lica kada je u pitanju istorijski revizionizam u Rusiji. Na čelu je ruskog Društva vojne istorije, bio je uključen u kontroverzne ekshumacije žrtava Staljinovog režima. Kada su tela pronađena tvrdio je da se zapravo radi o sovjetskim vojnicima koje su ubili Finci na početku Drugog svetskog rata, preneo je Jutarnji list.

Njegova serija knjiga o predrasudama, pod naslovom „Mitovi u Rusiji“, tvrdi da zapadnjaci šire stereotipe o Rusima kao o nasilnicima, pijancima i lenčinama. Pre više od deset godina u jednom je intervjuu ispričao kako je teško našao izdavača.

To mu je pošlo za rukom tek kada je iskoristio svoju poziciju parlamentarnog poslanika te je na službenom memorandumu Dume poslao ponudu uokolo, nakon čega se za knjigu zainteresovao jedan moskovski distrikt koji je odlučio da je kupi za sve školske knjižare u distriktu.

Tokom mandata predsednika Dmitrija Medvedeva od 2008. do 2012. Medinski je doživljavan kao marginalna figura s radikalnim, ultrakonzervativnim i imperijalističkim idejama. Putin ga je 2012. proglasio ministrom kulture, čime je nastavio da širi svoju konzervativnu ideologiju, a vlastima je pomogao i u širenju mržnje te ukidanju prava gej osobama.

U sukobu sa istoričarima

Još 2015. Medinski se sukobio sa uticajnim ruskim istoričarima koji su demistifikovali legendu o 28 ruskih vojnika Panfilovske divizije koji su u Drugom svetskom ratu dali živote kako bi zaustavili nemačke tenkove, u zimu 1941. Naime, istoričari su ustanovili kako se radi o narodnoj legendi, a ne istinitoj priči, nakon čega je, zahvaljujući Medinskom, smenjen čelnik Državnog arhiva.

„Čak i ako priče o Panfilovu nisu tačne, čak i ako su izmišljene od početka do kraja, to su svete legende u koje se ne sme zadirati, niti propitivati. Ljudi koji to čine obično su smeće“, kazao je.

Tokom svog ministarskog mandata stavio je veto na finansiranje filmova koji su, prema njegovom mišljenju, ponižavali Rusiju, a slavan je postao i po svojoj rečenici kako „nema smisla finansirati filmove koji pljuju po državnim vlastima“, dodavši da bi finansiranje kritički orijentisanih filmova bio „državni mazohizam“.

Telegraf piše i da se Medinski svojevremeno obrušio i na jednog od najvećih ruskih književnika svih vremena, Fjodora Dostojevskog, za kog je ustanovio da je previše patetičan. „Previše govori o boli i patnji, u njegovim delima nema ni jednog pozitivnog lika, patriote“, kazao je.

Sporna doktorska disertacija

Stoga ne čudi da je Putinova odluka da ga imenuje glavnim „mirotvorcem“ u ovom sukobu izazvala šok u Ukrajini. Cenjeni sveštenik Andrej Kurajev je u ponedeljak izjavio da je to uvreda za Ukrajinu.

„Ako je tako, onda bi Ukrajina sada trebalo da imenuje Ljaška“, kazao je on, misleći na Oleha Ljaška, ukrajinskog marginalnog nacionalističkog političara.

Mediji ističu i da je Medinski u žižu interesovanja dospeo i 2016. kada su uticajni istoričari ustali protiv njegove doktorske disertacije nazvavši je propagandnim pamfletom.

Jedan ruski medij tada je objavio članak pod naslovom: „Evo zašto Medinski nije istoričar“.

