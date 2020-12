Umro prvi socijalistički predsednik Urugvaja Tabare Vaskes

Prvi socijalistički predsednik Urugvaja Tabare Vaskes umro je danas u 81. godini od raka, bolesti protiv koje se veći deo života borio kao onkolog.

Popularni lider koji je na čelu države bio u dva odvojena mandata, objavio je prošle godine da boluje od raka pluća.

Predsednik Urugvaja Luis Lakalje Pou, predstavnik desnog centra i Vaskesov protivnik, napisao je da je bivši šef države „ušao u poslednju bitku hrabro i spokojno“ i da je imao „važna dostignuća“.

Vaskes, predsednik od 2005. do 2010. i od 2015. do marta 2020. godine, uzdrmao je političku scenu kada je došao na čelo države pošto je mirno okončao 170-godišnju dominaciju dve partije, predvodeći koaliciju socijalista, hrišćanskih demokrata, komunista i nekadašnjih levičarskih gerilaca, nazvanu „Široki front“.

Tada je obećao promene koje će „zatresti korenje drveća“, ali je zemljom upravljao umereno i relativno oprezno, izbegavajući ustavne promene i polarizaciju koja je dovodila do previranja u drugim južnoameričkim državama.

Popularnost Vaskesa po okočanju prvog mandata doprinela je pobedi njegovog saborca, nekadašnjeg gerilca Hosea Muhike na izborima.

Vaskes nije mogao ponovo da se kandiduje za predsednika 2009. godine, jer Ustav Urugvaja zabranjuje dva uzastopna mandata na funkciji šefa države, ali je za predsednika ponovo izabran 2014.

Urugvaj, zemlja sa 3,4 miliona stanovnika, postala je zahvaljujući Vaskesu i Muhiki primer demokratije u regionu.

Koalicija „Široki front“ je bila na vlasti od 2005. do 2020. godine. U prvih 10 godina zabeležen je ekonomski rast i smanjena je nejednakost, ali je u drugom Vaskesovom mandatu došlo do slabljenja ekonomije i do porasta kriminala, a potpredsednik Urugvaja Raul Sendić morao je da podnese ostavku zbog optužbi za korupciju.

Na izborima 2019. godine kandidat „Širokog fronta“ Danijel Martines izgubio je u drugom krugu izbora od Lakaljea Poua sa 1,5 odsto glasova razilke.

Vaskes je bio deo „ružičastog talasa“ dolaska levičara na vlast širom Latinske Amerike. Ubrzo je uspostavio diplomatske odnose sa komunističkom Kubom, ali je imao dobre odnose i sa SAD, zbog čega su ponekad negodovale njegove pristalice.

Često je govorio da se opredelio da bude onkolog jer su mu roditelji i sestra umrli od raka. Njegov sin Alvaro je takodje onkolog.

Vaskes je nastavio da radi kao lekar jednom nedeljno i kao gradonačelnik Montevidea i za vreme prvog predsedničkog mandata, kada je promovisao neke od najstrožih propisa protiv duvana na svetu.

(Beta)

